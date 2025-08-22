Bisnis Indonesia Premium
Pesta Raya 2025 Dorong Literasi Keuangan Digital di Masyarakat

Bank Raya berkomitmen memperkuat akses keuangan yang inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Yayus Yuswoprihanto
Yayus Yuswoprihanto - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 16:30
Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO), bagian dari BRI Group, menggelar program loyalitas Pesta Raya untuk mendorong inklusi dan literasi keuangan digital di masyarakat. Setelah sukses pada 2024, tahun ini Pesta Raya hadir dengan skema baru yang memberikan lebih banyak peluang hadiah bagi nasabah dan berlangsung dari 8 Agustus 2025 hingga 31 Januari 2026 melalui aplikasi Bank Raya.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra, mengatakan bahwa sebagai bank digital, Bank Raya berkomitmen memperkuat akses keuangan yang inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui aplikasi Raya, nasabah dapat bertransaksi dengan mudah untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembayaran QRIS, top up e-wallet, pembelian pulsa, hingga pembayaran listrik, sekaligus memperoleh poin dari setiap transaksi maupun menabung. Bank Raya juga menghadirkan sistem Raya Membership dengan empat kategori, yang memberikan benefit tambahan seperti cashback dan bebas biaya admin sesuai tingkat loyalitas nasabah.

Sejak diluncurkan pada 2022, aplikasi Raya terus mencatat pertumbuhan signifikan. Hingga Juni 2025, jumlah pengguna telah menembus 1,05 juta dengan volume transaksi 2,1 juta atau tumbuh 42,7% secara tahunan. Sementara itu, dana digital saving mencapai Rp1,5 triliun atau naik 66,6% (yoy), serta rasio CASA meningkat menjadi 29,72% dari 26,77% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Bank Raya menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan digital yang aman, inklusif, dan inovatif, sekaligus mengimbau nasabah agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program Pesta Raya.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra memberikan paparan saat konferensi pers peluncuran Program Pesta Raya 2025 di Jakarta, Jumat (22/8/2025). Bisnis/Abdurachman
Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra memperlihatkan aplikasi RAYA saat konferensi pers peluncuran Program Pesta Raya 2025 di Jakarta, Jumat (22/8/2025). Bisnis/Abdurachman
Penulis : Yayus Yuswoprihanto
Editor : Yayus Yuswoprihanto

