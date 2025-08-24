BNI Dukung Ultra Marathon ITB 2025, Gelar Ajang Lari Jakarta–Bandung Sejauh 180 Km

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI mendukung gelaran wondr ITB Ultra Marathon 2025 yang akan berlangsung pada 26–28 September 2025.

Memasuki tahun ke-7 penyelenggaraannya, wondr ITB Ultra Marathon 2025 kembali menghadirkan rute ikonik Jakarta–Bandung sejauh 180 km melalui Bogor, Puncak, Cianjur, Padalarang, dan Cimahi.

Kegiatan ini digelar sebagai wadah pertemuan lintas generasi dan latar belakang, baik alumni maupun non-alumni untuk bertemu dan mempererat rasa persaudaraan.