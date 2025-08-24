Ribuan Warga Meriahkan Kirab Budaya Nusantara di Sleman, Angkat Tradisi dan Persatuan

Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan warga mengikuti Kirab Budaya Nusantara Dusun Terwilen di Margodadi, Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (24/8). Kirab ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung meriah.

Dalam kirab tersebut, peserta menampilkan berbagai atraksi, termasuk membawa bom asap warna-warni yang menambah semarak jalannya acara. Kegiatan ini juga menghadirkan ragam budaya lokal yang ditampilkan warga dengan penuh antusiasme, sehingga menjadi tontonan menarik sekaligus sarana melestarikan tradisi Nusantara.

Tak hanya sebagai hiburan, kirab budaya ini bertujuan mempererat kerukunan antarwarga, menumbuhkan semangat toleransi, nasionalisme, dan kecintaan terhadap kebudayaan. Pemerintah desa bersama masyarakat berharap kegiatan ini terus berlangsung setiap tahun sebagai wujud kebersamaan dan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa.