Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata

Bisnis.com, JAKARTA - Ratusan warga memadati arena balapan kerbau untuk menyaksikan tradisi Makepung di Kabupaten Jembrana, Bali. Makepung yang berarti “berkejar-kejaran” ini merupakan balapan kerbau khas Jembrana yang telah menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan tahun ini, sebanyak 246 peserta turut ambil bagian dengan menurunkan kerbau terbaik mereka. Para peserta memacu kerbau berpasangan yang ditarik dengan pedati kecil di lintasan balap khusus. Suasana meriah semakin terasa dengan sorak-sorai penonton yang antusias mendukung jalannya kompetisi, sekaligus menjadi hiburan rakyat yang selalu dinantikan setiap tahunnya.

Tradisi Makepung tidak hanya dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya pertanian masyarakat Bali, tetapi juga dikembangkan sebagai ajang promosi pariwisata daerah. Pemerintah Kabupaten Jembrana bersama komunitas budaya berharap kegiatan ini mampu menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus memperkuat posisi Jembrana sebagai salah satu destinasi wisata budaya unik di Bali.