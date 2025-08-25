Bisnis Indonesia Premium
Loyal Club Raih Juara 1 Favorit di Kejurnas Taekwondo Mendagri Cup 2025, Borong 53 Medali

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Loyal Club pada ajang Kejuaraan Nasional Taekwondo Mendagri Cup 2025.
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 15:00
Bisnis.com, JAKARTA - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Loyal Club pada ajang Kejuaraan Nasional Taekwondo Mendagri Cup 2025. Klub taekwondo ini berhasil meraih Juara 1 Favorit dengan total perolehan 53 medali dari berbagai kategori.

Ajang bergengsi yang diikuti oleh lebih dari 2.350 peserta dari berbagai provinsi ini menjadi ajang pembuktian sekaligus pencapaian gemilang bagi Loyal Club. Klub ini menerjunkan atlet-atlet muda binaannya yang berasal dari sejumlah tempat latihan, seperti Nassa School, Faturrahman, Sekolah Technonatura, Perum Wahana, dan SMP 174 Jakarta.

Menurut Dadi Hariyoko, Pendiri sekaligus Pelatih Kepala Loyal Club, partisipasi dalam kejuaraan ini bukan hanya untuk mengejar prestasi, namun juga sebagai wadah penting dalam proses pembinaan atlet.

“Ini merupakan ajang untuk mengukur perkembangan, meningkatkan pengalaman bertanding, membangun mental dan karakter, serta menemukan bakat-bakat potensial,” ujarnya.
Dadi menjelaskan bahwa melalui turnamen seperti ini, atlet bisa mengetahui sejauh mana keterampilan, teknik, dan strategi yang telah mereka latih selama ini dapat diterapkan dalam situasi pertandingan yang sesungguhnya.

“Atlet dapat melihat sejauh mana perkembangan mereka dibandingkan dengan atlet lain seusia atau setingkat,” tambahnya.
Lebih jauh, ia berharap keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus mencetak atlet-atlet muda berprestasi yang kelak mampu mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional.

“Turnamen seperti ini menjadi ajang penting untuk menumbuhkan semangat kompetisi sehat serta menggali potensi anak-anak muda di bidang taekwondo. Ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan prestasi olahraga taekwondo di tingkat nasional,” kata Dadi.
Kejuaraan Nasional Taekwondo Mendagri Cup 2025 ini bukan hanya menjadi ajang unjuk gigi bagi para atlet, tapi juga sarana pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda yang memiliki semangat bela negara dan nasionalisme melalui olahraga.

Dengan hasil luar biasa ini, Loyal Club semakin menegaskan eksistensinya sebagai salah satu klub taekwondo terbaik di Indonesia yang konsisten melahirkan atlet-atlet unggulan di kancah nasional maupun internasional.

Loyal Club Raih Juara 1 Favorit di Kejurnas Taekwondo Mendagri Cup 2025, Borong 53 Medali
Atlet binaan Loyal Club Syahira Gendis Purnama (biru) menendang lawan saat Kejuaraan Nasional Taekwondo Mendagri Cup 2025 di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (24/8/2025). Bisnis/Nurul Hidayat
Loyal Club Raih Juara 1 Favorit di Kejurnas Taekwondo Mendagri Cup 2025, Borong 53 Medali
Atlet binaan Loyal Club melakukan pemanasan sebelum berlaga di Kejuaraan Nasional Taekwondo Mendagri Cup 2025 di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (24/8/2025). Bisnis/Nurul Hidayat
Loyal Club Raih Juara 1 Favorit di Kejurnas Taekwondo Mendagri Cup 2025, Borong 53 Medali
Pelatih memberikan arahan kepada atlet binaan Loyal Club melakukan pemanasan sebelum berlaga di Kejuaraan Nasional Taekwondo Mendagri Cup 2025 di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (24/8/2025). Bisnis/Nurul Hidayat
Loyal Club Raih Juara 1 Favorit di Kejurnas Taekwondo Mendagri Cup 2025, Borong 53 Medali
Suasana saat Kejuaraan Nasional Taekwondo Mendagri Cup 2025 di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (24/8/2025). Bisnis/Nurul Hidayat
Loyal Club Raih Juara 1 Favorit di Kejurnas Taekwondo Mendagri Cup 2025, Borong 53 Medali
Pendiri sekaligus Pelatih Kepala Loyal Club Dadi Hariyoko (tengah) berfoto bersama dengan pelatih dan atlet binaan Loyal Club seusai Kejuaraan Nasional Taekwondo Mendagri Cup 2025 di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (24/8/2025). Bisnis/Nurul Hidayat
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

