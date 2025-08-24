Dieng Culture Festival 2025, AHY Ikuti Prosesi Ruwatan Rambut Gimbal Anak Bajang

Bisnis Indonesia Premium
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam
Minggu, 24 Agustus 2025 | 17:00
Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menghadiri rangkaian Dieng Culture Festival (DCF) 2025 di kompleks Candi Arjuna, Dataran Tinggi Dieng, Desa Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah.

Kehadirannya didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, serta sejumlah tokoh daerah yang turut serta menyaksikan berbagai prosesi budaya khas Dieng.

Dalam kesempatan tersebut, AHY bersama Gubernur Ahmad Luthfi secara simbolis melakukan prosesi ruwatan potong rambut anak gimbal atau anak bajang, tradisi sakral yang telah berlangsung turun-temurun di Dataran Tinggi Dieng.

Prosesi ini dipercaya oleh masyarakat sebagai ritual penyucian dan pelepasan beban bagi anak berambut gimbal agar dapat hidup sehat, bahagia, dan sejahtera. Momen ini juga menjadi daya tarik utama wisata budaya DCF yang selalu dinantikan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Wisatawan menyaksikan prosesi ritual pemotongan rambut anak bajang atau anak berambut gimbal di komplek Candi Arjuna Dataran Tinggi Dieng, Desa Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (24/8/2025). ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (depan, kanan) didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi (depan, kiri) menyapa wisatawan saat menghadiri Dieng Culture Festival (DCF) 2025 di komplek Candi Arjuna Dataran Tinggi Dieng, Desa Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (24/8/2025). ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi (kanan) memotong rambut anak bajang atau anak berambut gimbal saat menghadiri Dieng Culture Festival (DCF) 2025 di kompleks Candi Arjuna Dataran Tinggi Dieng, Desa Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (24/8/2025). ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Pemangku adat memotong rambut anak bajang atau anak berambut gimbal saat ritual potong rambut gimbal di kompleks Candi Arjuna Dataran Tinggi Dieng, Desa Dieng Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (24/8/2025). ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

