Dieng Culture Festival 2025, AHY Ikuti Prosesi Ruwatan Rambut Gimbal Anak Bajang

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menghadiri rangkaian Dieng Culture Festival (DCF) 2025 di kompleks Candi Arjuna, Dataran Tinggi Dieng, Desa Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah.

Kehadirannya didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, serta sejumlah tokoh daerah yang turut serta menyaksikan berbagai prosesi budaya khas Dieng.

Dalam kesempatan tersebut, AHY bersama Gubernur Ahmad Luthfi secara simbolis melakukan prosesi ruwatan potong rambut anak gimbal atau anak bajang, tradisi sakral yang telah berlangsung turun-temurun di Dataran Tinggi Dieng.

Prosesi ini dipercaya oleh masyarakat sebagai ritual penyucian dan pelepasan beban bagi anak berambut gimbal agar dapat hidup sehat, bahagia, dan sejahtera. Momen ini juga menjadi daya tarik utama wisata budaya DCF yang selalu dinantikan wisatawan domestik maupun mancanegara.