Nestle Indonesia Gaungkan Semangat Kemerdekaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan

Bisnis.com, JAKARTA - Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Nestlé Indonesia bersama Millenials Empowerment dan masyarakat Desa Buntu, Jawa Tengah, resmi membuka rangkaian #BersamaNestlé: Tanamkan Kebaikan, Ciptakan Manfaat di Dieng, Jawa Tengah. Program ini menjadi simbol nyata semangat kemerdekaan, memperkuat persatuan, dan mendorong aksi nyata demi kemajuan bangsa.

Dilaksanakan selama tiga hari, kegiatan ini menghadirkan beragam rangkaian yang menggabungkan pemberdayaan masyarakat dengan pelestarian lingkungan, diantaranya pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu PKK, penanaman pohon di daerah rawan erosi, pembagian buku dan paket belajar untuk anak-anak, revitalisasi perpustakaan desa, serta diskusi strategis pembangunan desa bersama perangkat dan komunitas lokal. Tak ketinggalan, warga dan peserta menikmati kesenian daerah dan pesta rakyat dalam rangka merayakan kemerdekaan. Kegiatan ini juga turut didukung ribuan produk Nestlé, di antaranya TRIX, KOKO KRUNCH, MILO, DANCOW, MAGGI, dan BEAR BRAND, yang dibagikan untuk memberikan semangat dan keceriaan bagi warga Desa Buntu.

Sufintri Rahayu, Direktur Corporate Affairs & Sustainability Nestlé Indonesia, menyampaikan, “Bagi Nestlé Indonesia, semangat kemerdekaan sejati terwujud ketika kita bersama-sama menciptakan perubahan positif yang memberdayakan masyarakat, memperkuat komunitas, dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan yang kami laksanakan kali ini merupakan wujud nyata filosofi Creating Shared Value kami — menghadirkan manfaat bersama bagi individu dan keluarga, masyarakat, serta planet, demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan.”

Kegiatan yang dipusatkan di Jawa Tengah ini juga memiliki makna khusus, karena bertepatan dengan salah satu lokasi pabrik Nestlé Indonesia, Pabrik Bandaraya. Melalui program di Desa Buntu, Jawa Tengah, Nestlé tidak hanya mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk turut berkontribusi langsung pada lingkungan dan komunitas di sekitar wilayah operasinya.