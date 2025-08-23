Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nestle Indonesia Gaungkan Semangat Kemerdekaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan

Nestle Indonesia bersama Millenials Empowerment dan masyarakat Desa Buntu esmi membuka rangkaian #BersamaNestlé: Tanamkan Kebaikan, Ciptakan Manfaat di Dieng.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 10:25
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Nestlé Indonesia bersama Millenials Empowerment dan masyarakat Desa Buntu, Jawa Tengah, resmi membuka rangkaian #BersamaNestlé: Tanamkan Kebaikan, Ciptakan Manfaat di Dieng, Jawa Tengah. Program ini menjadi simbol nyata semangat kemerdekaan, memperkuat persatuan, dan mendorong aksi nyata demi kemajuan bangsa.

Dilaksanakan selama tiga hari, kegiatan ini menghadirkan beragam rangkaian yang menggabungkan pemberdayaan masyarakat dengan pelestarian lingkungan, diantaranya pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu PKK, penanaman pohon di daerah rawan erosi, pembagian buku dan paket belajar untuk anak-anak, revitalisasi perpustakaan desa, serta diskusi strategis pembangunan desa bersama perangkat dan komunitas lokal. Tak ketinggalan, warga dan peserta menikmati kesenian daerah dan pesta rakyat dalam rangka merayakan kemerdekaan. Kegiatan ini juga turut didukung ribuan produk Nestlé, di antaranya TRIX, KOKO KRUNCH, MILO, DANCOW, MAGGI, dan BEAR BRAND, yang dibagikan untuk memberikan semangat dan keceriaan bagi warga Desa Buntu.

Sufintri Rahayu, Direktur Corporate Affairs & Sustainability Nestlé Indonesia, menyampaikan, “Bagi Nestlé Indonesia, semangat kemerdekaan sejati terwujud ketika kita bersama-sama menciptakan perubahan positif yang memberdayakan masyarakat, memperkuat komunitas, dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan yang kami laksanakan kali ini merupakan wujud nyata filosofi Creating Shared Value kami — menghadirkan manfaat bersama bagi individu dan keluarga, masyarakat, serta planet, demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan.”

Kegiatan yang dipusatkan di Jawa Tengah ini juga memiliki makna khusus, karena bertepatan dengan salah satu lokasi pabrik Nestlé Indonesia, Pabrik Bandaraya. Melalui program di Desa Buntu, Jawa Tengah, Nestlé tidak hanya mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk turut berkontribusi langsung pada lingkungan dan komunitas di sekitar wilayah operasinya.

Nestle Indonesia Gaungkan Semangat Kemerdekaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan
Anggota kelompok tani Desa Buntu bersama Nestlé Indonesia menanam pohon trembesi di kawasan rawan erosi sebagai upaya nyata menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan alam di dataran tinggi Dieng. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian #BersamaNestlé: Tanamkan Kebaikan, Ciptakan Manfaat yang tidak hanya menghadirkan manfaat ekologis melalui penghijauan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun desa yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan
1 / 3
Nestle Indonesia Gaungkan Semangat Kemerdekaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan
Ratusan anak Desa Buntu berusia 6–12 tahun mengikuti kegiatan Sarapan Bersama serta menerima buku bacaan dan paket belajar yang dilaksanakan di SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Desa Buntu. Kegiatan yang didukung TRIX, KOKO KRUNCH, MILO, DANCOW, dan BEAR BRAND ini menjadi bagian dari #BersamaNestlé: Tanamkan Kebaikan, Ciptakan Manfaat untuk mendukung tumbuh kembang anak sekaligus menumbuhkan semangat belajar.
2 / 3
Nestle Indonesia Gaungkan Semangat Kemerdekaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan
Ratusan anak Desa Buntu berusia 6–12 tahun mengikuti kegiatan Sarapan Bersama serta menerima buku bacaan dan paket belajar yang dilaksanakan di SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Desa Buntu. Kegiatan yang didukung TRIX, KOKO KRUNCH, MILO, DANCOW, dan BEAR BRAND ini menjadi bagian dari #BersamaNestlé: Tanamkan Kebaikan, Ciptakan Manfaat untuk mendukung tumbuh kembang anak sekaligus menumbuhkan semangat belajar.
3 / 3
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Menteri Pertanian Tinjau Stok Beras
2+

Menteri Pertanian Tinjau Stok Beras

45 menit yang lalu

Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80 dan HUT Kemenko Perekonomian ke-59
2+

Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80 dan HUT Kemenko Perekonomian ke-59

2 jam yang lalu

Puluhan Ton Rumput Laut Coklat Panen di Wakatobi
2+

Puluhan Ton Rumput Laut Coklat Panen di Wakatobi

3 jam yang lalu

Rencana penataan kolong jalan layang di Jakarta
2+

Rencana penataan kolong jalan layang di Jakarta

4 jam yang lalu

Penyaluran Kredit Alsintan Rp30,73 Miliar ke 43 Debitur
2+

Penyaluran Kredit Alsintan Rp30,73 Miliar ke 43 Debitur

5 jam yang lalu

Kacamata Selam Tradisional dari Suku Bajo Wakatobi
2+

Kacamata Selam Tradisional dari Suku Bajo Wakatobi

6 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)
Premium
4 jam yang lalu

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares
Premium
6 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Simak Deretan Sektor Saham Pendongkrak & Pemberat IHSG Pekan Ini
Bursa & Saham
46 detik yang lalu

Simak Deretan Sektor Saham Pendongkrak & Pemberat IHSG Pekan Ini

Polda Riau Tertibkan 10 Mesin Rakit Tambang Emas Ilegal di Indragiri Hulu
Kabar Sumatra
36 menit yang lalu

Polda Riau Tertibkan 10 Mesin Rakit Tambang Emas Ilegal di Indragiri Hulu

Batalkan Tarif Balasan, Kanada Percepat Negosiasi Perdagangan dengan AS
Ekonomi Global
44 menit yang lalu

Batalkan Tarif Balasan, Kanada Percepat Negosiasi Perdagangan dengan AS

Siap-Siap Kopdes Bisa Segera Akses Pembiayaan ke Bank Himbara
Jasa & Niaga
50 menit yang lalu

Siap-Siap Kopdes Bisa Segera Akses Pembiayaan ke Bank Himbara

Daftar Lengkap 11 Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikat K3 yang Menyeret Wamenaker Noel
Hukum
51 menit yang lalu

Daftar Lengkap 11 Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikat K3 yang Menyeret Wamenaker Noel

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Menteri Pertanian Tinjau Stok Beras
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 23 Agustus 2025 Naik

3

Ada Isu Bakal Diakuisisi Perusahaan Global, Diamond Citra (DADA) Buka Suara

4

Prospek Saham ACES Usai Kabar MAPI Bakal Boyong Ace Hardware

5

Danantara Bakal Bereskan Persoalan 'Bom Waktu' Kereta Cepat Whoosh