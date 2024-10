Penghargaan Diberikan atas Keunggulan Dalam Penyediaan Solusi Keuangan pada Segmen UKM

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Maybank Indonesia) meraih penghargaan the Indonesia Product Experience of the Year untuk kategori ‘SME Banking’ dalam ajang The Asian Experience Awards 2024.

Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan Bank dalam menyediakan beragam solusi keuangan untuk segmen non-retail Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia.