Presiden Prabowo Beri Pembekalan Untuk Guru dan Kepala Sekolah Rakyat

Saat ini ada 100 Sekolah Rakyat dan ditargetkan menjadi 165 titik pada September 2025 berkapasitas 15.895 siswa, didukung 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik.
Yayus Yuswoprihanto
Yayus Yuswoprihanto - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 21:00
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo menyampaikan arahan mengenai peningkatan kualitas pendidikan nasional, peran strategis guru dalam membentuk generasi unggul, serta dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan. Arahan tersebut disampaikan dalam acara pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di Jakarta.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu'ti, Menteri Sosial Saifullah Yusuf beserta jajaran, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof Mohammad Nuh dan Pendiri ESQ Corp Ary Ginanjar.

Agenda pembekalan ini menjadi rangkaian upaya pemerintah untuk memperkuat sektor pendidikan, sekaligus mendorong terciptanya budaya belajar yang inklusif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air. Kementerian Sosial melaporkan, saat ini terdapat 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah. Jumlah itu ditargetkan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 dengan kapasitas 15.895 siswa, didukung 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik.

 

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan saat pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di Jakarta, Jumat (22/8/2025). Antara/Hafidz Mubarak A/YU
Presiden Prabowo Subianto memberikan hormat saat pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di Jakarta, Jumat (22/8/2025). Antara/Hafidz Mubarak A/YU
Sejumlah guru mengikuti pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo Subainto di Jakarta, Jumat (22/8/2025). Antara/Hafidz Mubarak A/YU
