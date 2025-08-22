KCIC Resmikan Flagship Store Whoosh Official Merchandise

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) resmi memperkenalkan Flagship Store Whoosh Official Merchandise, dalam rangka memberikan pengalaman berbeda bagi penumpang dan masyarakat. Fasilitas ini juga menjadi bagian dari pengembangan non-railway business KCIC yang dihadirkan untuk memberikan nilai tambah di luar layanan transportasi.

Whoosh Official Merchandise sendiri merupakan koleksi resmi KCIC, yang meliputi produk seperti kaos, totebag, tumbler, topi, puzzle, dan beragam produk lainnya dengan desain khas Whoosh. KCIC berharap kehadiran gerai ini dapat memperkuat kedekatan dengan berbagai kalangan sekaligus menghadirkan ruang kreatif yang bermanfaat.