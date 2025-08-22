Bisnis Indonesia Premium
KCIC Resmikan Flagship Store Whoosh Official Merchandise

Flagship Store Whoosh Official Merchandise merupakan pengembangan non-railway business KCIC untuk memberikan nilai tambah di luar layanan transportasi.
Yayus Yuswoprihanto
Yayus Yuswoprihanto - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 18:59
Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) resmi memperkenalkan Flagship Store Whoosh Official Merchandise, dalam rangka memberikan pengalaman berbeda bagi penumpang dan masyarakat. Fasilitas ini juga menjadi bagian dari pengembangan non-railway business KCIC yang dihadirkan untuk memberikan nilai tambah di luar layanan transportasi.

Whoosh Official Merchandise sendiri merupakan koleksi resmi KCIC, yang meliputi produk seperti kaos, totebag, tumbler, topi, puzzle, dan beragam produk lainnya dengan desain khas Whoosh. KCIC berharap kehadiran gerai ini dapat memperkuat kedekatan dengan berbagai kalangan sekaligus menghadirkan ruang kreatif yang bermanfaat.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kedua kanan), Direktur HR, Asset, dan Security Safety Health Environment (SSHE) Muhammad Widodo (kanan), GM Corporate Secretary Eva Chairunisa (ketiga kanan), CEO Lifestyle on Display Stanley (ketiga kiri), Manager Marketing and Revenue Lenny Julia (kedua kiri), dan GM Non-Railway Business Devin Pranata meresmikan Flagship Store Whoosh Official Merchandise di area Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Jumat (22/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Pengunjung memilih barang yang dijual di Flagship Store Whoosh Official Merchandise saat peresmiannya di area Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Jumat (22/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Penulis : Yayus Yuswoprihanto
Editor : Yayus Yuswoprihanto

