Serah Terima 1.080 Kunci Rumah Subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB), dan Bank BJB Syariah melakukan serah terima 1.080 kunci rumah subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi debitur KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Bank BJB dan Bank BJB Syariah di wilayah Jawa Barat. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 350.000 rumah subsidi untuk rakyat di seluruh wilayah Indonesia.