Serah Terima 1.080 Kunci Rumah Subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 350.000 rumah subsidi untuk rakyat di seluruh wilayah Indonesia.
Jumat, 22 Agustus 2025 | 21:35
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB), dan Bank BJB Syariah melakukan serah terima 1.080 kunci rumah subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi debitur KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Bank BJB dan Bank BJB Syariah di wilayah Jawa Barat. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 350.000 rumah subsidi untuk rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kiri) secara simbolis menyerahkan kunci kepada debitur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada acara Akad Massal dan Serah Terima Kunci di Komplek Pabrik Kahatex, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (22/8/2025). Bisnis/Rachman
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kanan) menyerahkan piagam apresiasi kepada Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) Yusuf Saadudin di sela-sela acara Akad Massal dan Serah Terima Kunci di Komplek Pabrik Kahatex, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (22/8/2025). Bisnis/Rachman
Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) Yusuf Saadudin (kiri) dan Direktur Utama BJB Syariah Arief Setyahadi menyampaikan sambutan pada acara Akad Massal dan Serah Terima Kunci di Komplek Pabrik Kahatex, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (22/8/2025). Bisnis/Rachman
Penulis : Yayus Yuswoprihanto
Editor : Yayus Yuswoprihanto

