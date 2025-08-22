Pentas Kolosal Pagelaran Sabang Merauke Hadirkan Tema Hikayat Nusantara

Bisnis.com, JAKARTA - iForte dan PT Bank Central Asia Tbk. kembali mempersembahkan Pagelaran Sabang Merauke, The Indonesian Broadway yang pada tahun ini menghadirkan tema Hikayat Nusantara. Pentas tersebut menyajikan berbagai cerita rakyat yang diambil dari sejumlah daerah di Indonesia. Setiap cerita rakyat dikemas secara epik dengan musik, lagu, tarian, busana daerah, dan etnik Indonesia yang punya keunikan berbeda-beda.

Pagelaran Sabang Merauke The Indonesian Broadway melibatkan lebih dari 1.500 pelaku seni, termasuk 351 penari hingga sejumlah penyanyi nasional seperti Yura Yunita, PADI Reborn, dan Mirabeth Sonia. Penampilan mereka diiringi harmoni dari Jakarta Concert Orchestra, Batavaia Madrigal Singers, dan The Resonanz Children's Choir, serta seniman musik tradisional. Sedangkan kostum karakternya juga dirancang dan berkolaborasi dengan Jember Fashion Carnaval dan Pesona Gondanglegi.