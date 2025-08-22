CIMB Niaga Perluas Literasi dan Inklusi Keuangan Kepada Generasi Muda

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) berpartisipasi dalam acara Hari Indonesia Menabung 2025 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan mengajak para pelajar untuk mengikuti program literasi keuangan. Partisipasi tersebut sejalan dengan komitmen CIMB Niaga untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan kepada generasi muda, sekaligus mendukung program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) dan Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) dari OJK. Dukungan CIMB Niaga dalam rangkaian kegiatan ini sejalan dengan corporate purpose Advancing Customers & Society untuk membantu nasabah dan masyarakat mewujudkan cita-citanya.

Sejak Mei hingga Juli 2025, CIMB Niaga telah melaksanakan berbagai program literasi dan inklusi keuangan di 18 kota yaitu Tasikmalaya, Sukabumi, Malang, Magelang, Banyuwangi, Jakarta, Banten, Solo, Bogor, Balikpapan, Palembang, Purwakarta, Bandung, Pekalongan, Surabaya, Yogyakarta, Lampung, dan Kediri. Kegiatan tersebut melibatkan 57 sekolah dengan total 5.603 pelajar sebagai peserta. Melalui konsistensi tersebut, CIMB Niaga berhasil masuk dalam nominasi PUJK dengan literasi keuangan terbaik.