Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro dan Postur RAPBN Tahun Anggaran 2026

Pemerintah mematok target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, tumbuh 13,5 persen dari proyeksi serapan tahun ini Rp2.076,9 triliun.
Yayus Yuswoprihanto
Yayus Yuswoprihanto - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 23:00
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi XI DPR dan pemerintah menyepakati asumsi makro dan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2026 dalam Rapat Kerja dengan Komis XI DPR yang berlangsung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Kesepakatan itu telah melalui pembahasan bersama Panja Pertumbuhan, Panja Penerimaan dan Panja Defisit. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat tersebut mengatakan pemerintah akan terus berkomunikasi dengan Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI agar RAPBN 2026 bisa ditetapkan menjadi undang-undang.

Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk meningkatkan penerimaan pajak sambil mendukung iklim investasi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 2026. Pemerintah mematok target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, tumbuh 13,5 persen dari proyeksi serapan tahun ini Rp2.076,9 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai yang ditargetkan tumbuh 7,7 persen menjadi Rp334,3 triliun. Maka, penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.

Menurut Sri Mulyani, instrumen perpajakan bakal diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan, secara paralel, meningkatkan rasio pajak (tax ratio). Sebagai catatan, rasio pajak tahun depan ditetapkan sebesar 10,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari proyeksi tahun ini 10,03 persen.

Bersamaan dengan itu, pemerintah bakal memperkuat iklim investasi dengan melibatkan BPI Danantara dan swasta. Pemerintah menargetkan investasi tumbuh 5,2 persen pada tahun depan. Pertumbuhan ini bakal didorong melalui berbagai program, seperti insentif serta dukungan kawasan ekonomi yang makin menunjukkan penguatan. Hal itu dilakukan untuk tidak hanya memacu pertumbuhan, tetapi juga transformasi ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditargetkan sebesar 5,4 persen. Target ini menjadi langkah awal yang penting dan strategis untuk mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto mencapai pertumbuhan sebesar 8 persen.

DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro dan Postur RAPBN Tahun Anggaran 2026
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) menyampaikan penjelasan didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy (kiri), dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025). Antara/Indrianto Eko Suwarso/YU
1 / 3
DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro dan Postur RAPBN Tahun Anggaran 2026
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) berbincang dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025). Antara/Indrianto Eko Suwarso/YU
2 / 3
DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro dan Postur RAPBN Tahun Anggaran 2026
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berbincang dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025). Antara/Indrianto Eko Suwarso/YU
3 / 3
Penulis : Yayus Yuswoprihanto
Editor : Yayus Yuswoprihanto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Pentas Kolosal Pagelaran Sabang Merauke Hadirkan Tema Hikayat Nusantara
3+

Pentas Kolosal Pagelaran Sabang Merauke Hadirkan Tema Hikayat Nusantara

46 menit yang lalu

DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro dan Postur RAPBN Tahun Anggaran 2026
3+

DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro dan Postur RAPBN Tahun Anggaran 2026

1 jam yang lalu

Serah Terima 1.080 Kunci Rumah Subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
3+

Serah Terima 1.080 Kunci Rumah Subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

2 jam yang lalu

Presiden Prabowo Beri Pembekalan Untuk Guru dan Kepala Sekolah Rakyat
3+

Presiden Prabowo Beri Pembekalan Untuk Guru dan Kepala Sekolah Rakyat

3 jam yang lalu

CIMB Niaga Perluas Literasi dan Inklusi Keuangan Kepada Generasi Muda
2+

CIMB Niaga Perluas Literasi dan Inklusi Keuangan Kepada Generasi Muda

4 jam yang lalu

KCIC Resmikan Flagship Store Whoosh Official Merchandise
2+

KCIC Resmikan Flagship Store Whoosh Official Merchandise

5 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Analysts Project Double-Digit Earnings Growth for Nickel Miners by 2026
Premium
1 jam yang lalu

Analysts Project Double-Digit Earnings Growth for Nickel Miners by 2026

Bank Mandiri’s New Leadership Pledges Growth and Acceleration
Premium
3 jam yang lalu

Bank Mandiri’s New Leadership Pledges Growth and Acceleration

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Memaksimalkan Profit dengan Top 5 Aplikasi Trading Terbaik
Bursa & Saham
10 jam yang lalu

Memaksimalkan Profit dengan Top 5 Aplikasi Trading Terbaik

DPR Sebut Tunjangan Rumah Rp50 Juta Ditentukan Kemenkeu Sejak 2024
Nasional
20 menit yang lalu

DPR Sebut Tunjangan Rumah Rp50 Juta Ditentukan Kemenkeu Sejak 2024

Istana Minta Kasus Immanuel Ebenezer Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet Merah Putih
Nasional
50 menit yang lalu

Istana Minta Kasus Immanuel Ebenezer Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet Merah Putih

Analysts Project Double-Digit Earnings Growth for Nickel Miners by 2026
News Insight
1 jam yang lalu

Analysts Project Double-Digit Earnings Growth for Nickel Miners by 2026

Profil Rachmat Hidajat, Direktur Utama Pertamina EP Pengganti Wisnu Hindadari
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Profil Rachmat Hidajat, Direktur Utama Pertamina EP Pengganti Wisnu Hindadari

China Sindir AS Jelang KTT SCO, Sebut Ancam Perdamaian Dunia
Internasional
1 jam yang lalu

China Sindir AS Jelang KTT SCO, Sebut Ancam Perdamaian Dunia

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pentas Kolosal Pagelaran Sabang Merauke Hadirkan Tema Hikayat Nusantara
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

3

Wow! JP Morgan Blak-blakan soal Nasib Harga Emas pada Akhir Tahun 2025

4

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat, 22 Agustus 2025 Dekati Level Rp2 Juta per Gram

5

HUMI Milik Tommy Soeharto Tambah Armada, Bangun Dua Kapal SPHB