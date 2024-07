Informa Markets Kembali Gelar Pameran Food Ingredients (Fi) Asia Indonesia 2024

Informa Markets akan kembali menyelenggarakan pameran bahan baku makanan dan minuman terbesar di Indonesia yakni Food Ingredients (Fi) Asia Indonesia 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Informa Markets akan kembali menyelenggarakan pameran bahan baku makanan dan minuman terbesar di Indonesia yakni Food Ingredients (Fi) Asia Indonesia 2024.

Pameran yang akan digelar pada 4-6 September 2024 tersebut mengusung tema Elevating the Future of Food Value Chain through Innovation and Sustainability.

Food Ingredients (Fi) Asia Indonesia 2024 nantinya akan menyediakan platform komunikasi, jejaring, pengetahuan, dan teknologi terbaru di bidang bahan baku pangan. Pada tahun ini, Food Ingredients (Fi) Asia Indonesia hadir dengan skala yang lebih besar yang akan diikuti 700 merek suppliers dari 38 negara, dan menargetkan 22.800 pengunjung.