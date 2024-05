Forum Air Sedunia ke-10 di Bali Terbaik dalam 30 tahun Terakhir

Indonesia selaku tuan rumah World Water Forum ke-10 akan melakukan serah terima kepada Arab Saudi selaku tuan rumah tuan rumah World Water Forum ke-11

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) mengibarkan bendera sebelum diserahkan kepada Deputy Minister for Water, at the Ministry of Environment Water and Agriculture Arab Saudi Abdulaziz M. Alshaibani (kanan) yang disaksikan Presiden World Water Council Loic Fauchon (tengah) pada upacara penutupan World Water Forum ke-10 2024 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (24/5/2024).

Sejak World Water Forum (Forum Air Sedunia) digelar pertama kali pada 1997 di Maroko, World Water Council (Dewan Air Dunia) menyatakan bahwa Forum Air Sedunia ke-10 di Bali, Indonesia, merupakan yang terbaik dalam 30 tahun terakhir. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum 2024/Nyoman Hendra Wibowo