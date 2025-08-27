Kontribusi Kopi Jatim Capai 18,31 Persen Ekspor Nasional

Bisnis.com, JAKARTA - Produksi kopi arabika dari Bondowoso menjadi salah satu sentra penghasil kopi unggulan di Tanah Air.

Berdasarkan data terbaru, produksi kopi Jawa Timur menyumbang sekitar 6 persen dari total produksi kopi nasional, serta berkontribusi sebesar 18,31 persen terhadap ekspor kopi Indonesia ke mancanegara.

Bondowoso sendiri dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi kopi arabika terbaik di Indonesia. Ketinggian, kondisi tanah, dan iklim di wilayah ini sangat mendukung pertumbuhan kopi berkualitas ekspor.

Produksi kopi arabika dari Bondowoso, selain dipasarkan di dalam negeri, juga telah menjangkau berbagai pasar luar negeri