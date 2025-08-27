Latihan Airborne Operations Super Garuda Shield 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Prajurit gabungan TNI dari satuan Yonif Para Raider 330 Kostrad, Denmatra 1 Korpasgat TNI AU, Brigif 17 Kostrad melakukan terjun payung saat latihan Airborne Operations Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield 2025 di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) di Martapura, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan
Latihan Airborne Operations tersebut diikuti 56 prajurit gabungan TNI, 50 prajurit tentara Amerika (US Army) dan 54 prajurit tentara Jepang yang dengan menggunakan satu pesawat Super Hercules TNI AU C-130, satu pesawat TNI AU CN-295, satu pesawat angkut Prancis CN-235, satu pesawat Super Hercules Jepang C-130, satu pesawat Super Hercules Amerika Serikat C-130. ANTARA FOTO/Nova Wahyud