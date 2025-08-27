Upaya Pelestarian Warisan Sejarah Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Perawatan Patung Pahlawan atau yang lebih dikenal dengan Tugu Tani, di Jakarta yang merupakan bagian dari program konservasi oleh Pusat Konservasi Cagar Budaya DKI Jakarta guna menjaga dan melestarikan warisan sejarah nasional.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan menegaskan komitmennya dalam pelestarian situs-situs bersejarah yang tersebar di wilayah Jakarta. Perawatan rutin seperti pembersihan, restorasi permukaan, hingga peninjauan struktur menjadi bagian dari upaya jangka panjang konservasi monumen.

Tugu Tani merupakan salah satu monumen ikonik di Ibu Kota yang memiliki nilai historis tinggi. Patung yang menggambarkan seorang ibu mengantarkan anaknya ke medan perang ini diresmikan oleh Presiden Sukarno pada tahun 1963, sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan.

Langkah konservasi ini sejalan dengan upaya memperkuat identitas budaya Jakarta serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian sejarah dan cagar budaya.