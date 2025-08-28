Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BGN Distribusikan MBG ke 20,5 Juta Warga Lewat 5.885 SPPG

Badan Gizi Nasional (BGN) per 15 Agustus 2025, program MBG telah menjangkau 20,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 08:22
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

Menurut data Badan Gizi Nasional (BGN) per 15 Agustus 2025, program MBG telah menjangkau 20,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pencapaian ini didukung oleh pembentukan 5.885 SPPG yang tersebar di berbagai daerah.

BGN menyatakan akan terus memperluas cakupan layanan dan memastikan kualitas gizi yang diberikan tetap sesuai standar nasional. Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menurunkan angka kekurangan gizi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia.

BGN Distribusikan MBG ke 20,5 Juta Warga Lewat 5.885 SPPG
Petugas menyiapkan paket makanan bergizi gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda Ulu 2 di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (27/8/2025). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
1 / 2
BGN Distribusikan MBG ke 20,5 Juta Warga Lewat 5.885 SPPG
Petugas menyiapkan paket makanan bergizi gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda Ulu 2 di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (27/8/2025). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
2 / 2
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Hemat Biaya dan Ramah Lingkungan, Nelayan Bali Beralih ke Perahu Listrik
2+

Hemat Biaya dan Ramah Lingkungan, Nelayan Bali Beralih ke Perahu Listrik

48 menit yang lalu

BGN Distribusikan MBG ke 20,5 Juta Warga Lewat 5.885 SPPG
2+

BGN Distribusikan MBG ke 20,5 Juta Warga Lewat 5.885 SPPG

1 jam yang lalu

Upaya Pelestarian Warisan Sejarah Jakarta
2+

Upaya Pelestarian Warisan Sejarah Jakarta

2 jam yang lalu

Kontribusi Kopi Jatim Capai 18,31 Persen Ekspor Nasional
2+

Kontribusi Kopi Jatim Capai 18,31 Persen Ekspor Nasional

3 jam yang lalu

Dukung Produk Kuliner Lokal
2+

Dukung Produk Kuliner Lokal

4 jam yang lalu

Polisi Menahan Pawai Sound Horeg
2+

Polisi Menahan Pawai Sound Horeg

5 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Pins Hopes on 2025 PGN EGMS Results
Premium
19 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Pins Hopes on 2025 PGN EGMS Results

Cuan Kilat Pemegang Saham DSSA Jutaan Lembar
Premium
49 menit yang lalu

Cuan Kilat Pemegang Saham DSSA Jutaan Lembar

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Kisah Arafat, Pelajar AMMAN Academy Ukir Sejarah di Istana Negara
Kabar Bali & Nusra
14 menit yang lalu

Kisah Arafat, Pelajar AMMAN Academy Ukir Sejarah di Istana Negara

Warga RI Lebih Pilih Cicil Bayar Asuransi, Premi Tunggal Turun 9,6% per Semester I/2025
Asuransi
18 menit yang lalu

Warga RI Lebih Pilih Cicil Bayar Asuransi, Premi Tunggal Turun 9,6% per Semester I/2025

Jarak BI Rate vs LPS Rate jadi Sorotan, Jangan Ada Matahari Kembar
Perbankan
18 menit yang lalu

Jarak BI Rate vs LPS Rate jadi Sorotan, Jangan Ada Matahari Kembar

Lo Kheng Hong Pins Hopes on 2025 PGN EGMS Results
News Insight
19 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Pins Hopes on 2025 PGN EGMS Results

Danantara, Gem Ltd., dan Vale Indonesia (INCO) Berkongsi di Proyek Smelter Nikel
Korporasi
30 menit yang lalu

Danantara, Gem Ltd., dan Vale Indonesia (INCO) Berkongsi di Proyek Smelter Nikel

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Hemat Biaya dan Ramah Lingkungan, Nelayan Bali Beralih ke Perahu Listrik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

5

Arah Bisnis Waste to Energy UNTR usai Danantara Umumkan Patriot Bond