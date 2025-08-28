BGN Distribusikan MBG ke 20,5 Juta Warga Lewat 5.885 SPPG

Bisnis.com, JAKARTA - Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

Menurut data Badan Gizi Nasional (BGN) per 15 Agustus 2025, program MBG telah menjangkau 20,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pencapaian ini didukung oleh pembentukan 5.885 SPPG yang tersebar di berbagai daerah.

BGN menyatakan akan terus memperluas cakupan layanan dan memastikan kualitas gizi yang diberikan tetap sesuai standar nasional. Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menurunkan angka kekurangan gizi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia.