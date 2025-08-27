Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Aksi Mahasiswa Memanas, Atribut Dibakar di Depan DPRD NTB

Mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB)
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 18:00
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (27/8/2025).

Suasana sempat memanas ketika massa aksi membakar atribut demonstrasi sebagai bentuk simbolik penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.

Dalam orasinya, massa menyuarakan penolakan terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), yang dianggap mengancam kebebasan sipil dan demokrasi.

Selain itu, mereka juga menyoroti isu eksploitasi Gunung Rinjani yang dinilai mengabaikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal.

Aksi Mahasiswa Memanas, Atribut Dibakar di Depan DPRD NTB
Pengunjukrasa membakar atribut aksinya di depan Gedung DPRD NTB di Mataram, NTB, Rabu (27/8/2025). ANTARA FOTO/Ahmad Subaid
1 / 2
Aksi Mahasiswa Memanas, Atribut Dibakar di Depan DPRD NTB
Sejumlah polisi memadamkan api saat unjuk rasa di depan Gedung DPRD NTB di Mataram, NTB, Rabu (27/8/2025). ANTARA FOTO/Ahmad Subaid
2 / 2
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Bisnis Indonesia Gelar Leaders Day, Dudi Arisandi Dorong Kepemimpinan Inklusif
3+

Bisnis Indonesia Gelar Leaders Day, Dudi Arisandi Dorong Kepemimpinan Inklusif

55 menit yang lalu

Aksi Mahasiswa Memanas, Atribut Dibakar di Depan DPRD NTB
2+

Aksi Mahasiswa Memanas, Atribut Dibakar di Depan DPRD NTB

1 jam yang lalu

Bupati Pati Sudewo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
3+

Bupati Pati Sudewo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api

2 jam yang lalu

Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula
4+

Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula

2 jam yang lalu

Mandiri Indonesia Open 2025 Hadirkan 150 Pegolf, Perebutkan Hadiah Total US$500.000
2+

Mandiri Indonesia Open 2025 Hadirkan 150 Pegolf, Perebutkan Hadiah Total US$500.000

3 jam yang lalu

Prajurit TNI Amankan Kantor Wali Kota Sorong Usai Lemparan Batu Massa Aksi
2+

Prajurit TNI Amankan Kantor Wali Kota Sorong Usai Lemparan Batu Massa Aksi

4 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Balik Arah BlackRock di Saham Sido Muncul (SIDO)
Premium
29 menit yang lalu

Balik Arah BlackRock di Saham Sido Muncul (SIDO)

Tobacco Production Takes a Hit as Amid High Excise Tax, Illicit Cigarette Trade
Premium
59 menit yang lalu

Tobacco Production Takes a Hit as Amid High Excise Tax, Illicit Cigarette Trade

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Inovasi KPR Warga Penghasilan Rendah Digodok, Cicilan Rp1 Juta per Bulan
Perbankan
55 detik yang lalu

Inovasi KPR Warga Penghasilan Rendah Digodok, Cicilan Rp1 Juta per Bulan

Boeing Kantongi 579 Pesanan Armada Baru 777X, Indonesia Absen Order
Transportasi & Logistik
4 menit yang lalu

Boeing Kantongi 579 Pesanan Armada Baru 777X, Indonesia Absen Order

Boeing Rayu Maskapai RI Tambah Pesawat, Pelita Air Tak Tertarik
Transportasi & Logistik
12 menit yang lalu

Boeing Rayu Maskapai RI Tambah Pesawat, Pelita Air Tak Tertarik

Pajak Anggota DPR Ditanggung Negara, Waketum Golkar: Selama Resmi itu Baik
Nasional
17 menit yang lalu

Pajak Anggota DPR Ditanggung Negara, Waketum Golkar: Selama Resmi itu Baik

Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, Jojo dan Jorji Lolos ke Babak 16 Besar
Aneka Sport
20 menit yang lalu

Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2025, Jojo dan Jorji Lolos ke Babak 16 Besar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Bisnis Indonesia Gelar Leaders Day, Dudi Arisandi Dorong Kepemimpinan Inklusif
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Patriot Bond Dikabarkan Oversubscribe, Djarum di Daftar Teratas Penawar

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta

4

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah

5

Uang Pensiun PNS-TNI/Polri Berisiko Jebol, Korupsi dan Restrukturisasi Portofolio jadi Sorotan