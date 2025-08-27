Aksi Mahasiswa Memanas, Atribut Dibakar di Depan DPRD NTB

Bisnis.com, JAKARTA - Mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (27/8/2025).

Suasana sempat memanas ketika massa aksi membakar atribut demonstrasi sebagai bentuk simbolik penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.

Dalam orasinya, massa menyuarakan penolakan terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), yang dianggap mengancam kebebasan sipil dan demokrasi.

Selain itu, mereka juga menyoroti isu eksploitasi Gunung Rinjani yang dinilai mengabaikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal.