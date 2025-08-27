Mandiri Indonesia Open 2025 Hadirkan 150 Pegolf, Perebutkan Hadiah Total US$500.000

Bisnis.com, JAKARTA - Turnamen golf ini akan berlangsung pada 28-31 Agustus 2025 di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, dengan total hadiah US$500.000 (sekitar Rp8,1 miliar).akan menampilkan 35 pegolf Indonesia, 23 pegolf profesional dari PGA Tour of Indonesia dan 12 pegolf amatir Indonesia akan bersaing dalam turnamen yang diikuti total 150 pemain dengan format stroke play individu yang dimainkan sebanyak 72 hole. Turnamen golf ini akan berlangsung pada 28-31 Agustus 2025 di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, dengan total hadiah US$500.000 (sekitar Rp8,1 miliar).

Juara bertahan Mandiri Indonesia Open, Steve Lewton menyatakan akan bermain maksimal pada turnamen kali ini. Pegolf asal Inggris berusia 42 tahun tersebut memiliki pengalaman yang berkesan dalam Indonesia Open yang berlangsung di lapangan karya Robert Trent Jones Jr. ini. Lewton menorehkan prestasi di dua Mandiri Open terakhir (2022 dan 2023) yang digelar di Pondok Indah Golf Course dengan menduduki posisi T2 back-to-back. Oleh karena itu, Lewton menerima misi ganda ketika tampil di Mandiri Indonesia Open 2025: mempertahankan gelar sekaligus membayar lunas kegagalannya di dua edisi Mandiri Indonesia Open sebelumnya.

Upaya Lewton untuk mempertahankan gelar juara tentunya tidak akan mudah. Para partisipan Mandiri Indonesia Open 2025 pun memiliki ambisi yang sama dalam perhelatan kali ini. Ryan Peake merupakan salah satu pegolf yang memiliki misi menjuarai Mandiri Indonesia Open 2025. Pegolf asal Australia ini menjadi pendatang baru yang mulai bersinar di panggung Asian Tour. Peake yang baru menjalani kompetisi Asian Tour musim ini berhasil menjuarai New Zealand Open 2025, yang merupakan joint sanction Asian Tour dan PGA Tour of Australasia. Ini menjadi gelar pertama pegolf berusia 32 tahun tersebut di Asian Tour. Kini, Peake menyiapkan diri dalam debutnya di Indonesia.

Tidak hanya para tamu dari Asian Tour, para pegolf tuan rumah Indonesia pun telah menyiapkan diri untuk bertanding di Mandiri Indonesia Open 2025. Salah satunya pemain kebanggaan tuan rumah, Gabriel Hansel Hari menyatakan kesiapan para pegolf nasional dalam turnamen ini. Hansel menjadi salah satu pegolf yang memiliki momen indah dalam pergelaran Mandiri Indonesia Open. Pada 2023 lalu, pegolf yang baru saja menyandang status profesional ini menorehkan prestasi sebagai juara amatir terbaik Mandiri Indonesia Open (Low Amateur). Tidak hanya itu, dengan membanggakan, Hansel masih bisa menembus Top 10 — tepatnya T9 — dalam pergelaran Mandiri Indonesia Open 2023 di tengah dominasi para pegolf elite Asian Tour. Ia membukukan skor total 275 (13-under), skor terendah yang pernah dibukukan amatir dalam sejarah pergelaran Indonesia Open. Kini, dengan status barunya, Hansel berharap bisa mencetak prestasi yang lebih baik lagi.

Sementara itu, Randy yang merupakan pegolf amatir terbaik Indonesia saat ini pun tidak ingin sekadar meramaikan perhelatan Mandiri Indonesia Open 2025. Juara Kejurnas Amatir Golf 2025 dan Medco-Pondok Indah International Amateur Golf Championship (MPIIAGC) 2025 ini ingin membuktikan dirinya bisa bersaing dengan para pegolf profesional. Ambisi utamanya adalah meraih gelar Low Amateur dengan skornya yang lebih baik.