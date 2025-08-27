Bisnis Indonesia Premium
Bisnis Indonesia Gelar Leaders Day, Dudi Arisandi Dorong Kepemimpinan Inklusif

Chief People Officer (CPO) Tiket.com, Dudi Arisandi, hadir sebagai pembicara dalam acara Leaders Day 2025 yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Group
Himawan Listya Nugraha
Himawan Listya Nugraha
Rabu, 27 Agustus 2025 | 19:04
Bisnis.com, JAKARTA - Chief People Officer (CPO) Tiket.com, Dudi Arisandi, hadir sebagai pembicara dalam acara Leaders Day 2025 yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Group di Jakarta pada Rabu (27/8).

Dalam sesi materinya, Dudi menekankan pentingnya kolaborasi lintas tim dan partisipasi aktif sebagai fondasi utama dalam membangun kepemimpinan yang efektif dan budaya kerja yang positif.

Leaders Day menjadi ruang inspiratif bagi para pemimpin lintas industri untuk berbagi wawasan seputar tantangan dan strategi kepemimpinan di era modern.

Dudi Arisandi mengajak para peserta untuk melihat kepemimpinan bukan hanya dari sisi otoritas, tetapi sebagai katalisator kolaborasi.

Acara ini juga bertujuan memperkuat budaya kerja yang mendukung keberagaman ide dan inklusivitas, dua hal yang menurut Dudi sangat penting dalam menghadapi perubahan yang cepat di dunia kerja digital.

Leaders Day 2025 mencerminkan komitmen Bisnis Indonesia Group dalam mendorong transformasi kepemimpinan di Indonesia dengan menekankan nilai-nilai kolaboratif, empati, dan pertumbuhan berkelanjutan dalam lingkungan kerja.

Bisnis Indonesia Gelar Leaders Day, Dudi Arisandi Dorong Kepemimpinan Inklusif
Chief People Officer Tiket.com Dudi Arisandi memberikan materi pada acara Leaders Day di Jakarta, Rabu (27/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Bisnis Indonesia Gelar Leaders Day, Dudi Arisandi Dorong Kepemimpinan Inklusif
Chief People Officer Tiket.com Dudi Arisandi memberikan materi pada acara Leaders Day di Jakarta, Rabu (27/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Bisnis Indonesia Gelar Leaders Day, Dudi Arisandi Dorong Kepemimpinan Inklusif
Chief People Officer Tiket.com Dudi Arisandi (kiri) dan Direktur Bisnis Indonesia Gagaskreasitama Chamdan Purwoko berbincang seusai acara Leaders Day di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Penulis : Himawan Listya Nugraha
Editor : Nurul Hidayat

Bisnis Indonesia Gelar Leaders Day, Dudi Arisandi Dorong Kepemimpinan Inklusif
3+

