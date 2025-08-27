Bisnis Indonesia Premium
Bupati Pati Sudewo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api

Bupati Pati Sudewo diperiksa selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dugaan korupsi proyek kereta api di wilayah Jawa Tengah
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 17:30
Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Pati tersebut diperiksa selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dugaan korupsi proyek kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan.

Sebelumnya, KPK sempat menjadwalkan pemeriksaan Sudewo pada Jumat (22/8/2025). Namun dia mangkir dari panggilan itu. Terlepas dari itu, Bupati Pati Sudewo tengah menjadi sorotan karena dirinya menaikkan PBB daerah hingga 250 persen.

Keputusan itu memantik warga Pati hingga terjadi demo besar-besaran. Sampai DPRD Pati menggelar rapat hak angket untuk pemakzulan Sudewo.

Bupati Pati Sudewo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
Bupati Pati Sudewo (kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/8/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
1 / 3
Bupati Pati Sudewo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
Bupati Pati Sudewo usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/8/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
2 / 3
Bupati Pati Sudewo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
Bupati Pati Sudewo memberikan keterangan pers usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/8/2025). Bisnis/Robby Fathan
3 / 3
