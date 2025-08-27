Bisnis Indonesia Premium
Prajurit TNI Amankan Kantor Wali Kota Sorong Usai Lemparan Batu Massa Aksi

Polda Papua Barat Daya menurunkan ratusan personel untuk mengamankan situasi Kota Sorong terhadap aksi blokade di sejumlah titik jalan di Kota Sorong
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 15:10
Bisnis.com, JAKARTA - Polda Papua Barat Daya menurunkan ratusan personel untuk mengamankan situasi dan kondisi Kota Sorong terhadap aksi blokade di sejumlah titik jalan di Kota Sorong imbas dari pemindahan empat tahanan makar dari Sorong ke Makassar.

Massa pendukung empat tahanan tersebut melakukan aksi penolakan dan mencoba menghadang proses pemindahan di depan pintu masuk Polresta Sorong Kota.

Dalam aksi itu, massa membakar kayu dan ban bekas, serta melakukan orasi menuntut agar pemindahan tahanan dibatalkan.

Situasi semakin memanas saat aparat keamanan terpaksa mendorong mundur massa yang bersikeras melakukan blokade di sekitar Mapolresta Sorong Kota.

Puluhan aparat kepolisian dibantu TNI disiagakan di bandara untuk mengantisipasi gangguan keamanan.

Keempat tahanan tersebut diketahui berinisial AAG, NM, MS, dan PR, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar terkait aktivitas NFRPB.

Ada pun titik-titik yang kini masih memanas yakni Jl. Baru, kompleks perkantoran Pemkot Sorong dan Kantor Gubernur, Jl Ahmad Yani tepatnya di Yohan.

Kendatipun demikian, pihak kepolisian terus disiagakan di titik-titik itu guna meminimalisir adanya gangguan susulan.

Prajurit TNI Amankan Kantor Wali Kota Sorong Usai Lemparan Batu Massa Aksi
Prajurit TNI berjaga di dekat kaca yang pecah akibat pelemparan batu oleh masa aksi di Kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (27/8/2025). ANTARA FOTO/Olha Mulalinda
1 / 2
Prajurit TNI Amankan Kantor Wali Kota Sorong Usai Lemparan Batu Massa Aksi
Seorang pria berdiri di dekat kaca yang pecah akibat pelemparan batu oleh masa aksi di Kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (27/8/2025). ANTARA FOTO/Olha Mulalinda
2 / 2
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

