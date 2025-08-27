Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia berkolaborasi dengan IDX menghadirkan program Premium Market Talks, Goes to IDX sebagai komitmen bersama dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi investor pemula yang akan menjadi pilar ekonomi di masa depan.

Melalui kunjungan langsung ke kantor IDX, peserta yang terdiri dari pelanggan Bisnis Indonesia, komunitas, dan mahasiswa akan mendapatkan pemahaman awal tentang operasional pasar modal, berinteraksi dengan para profesional industri pasar modal, dan merasakan langsung suasana di gedung Bursa Efek Indonesia.

Adapun diskusi tersebut mengusung tema Belajar Bangun Portofolio Impian di Sekolah Pasar Modal, yang membahas berbagai investasi dan cara mengelola keuangan, khususnya bagi investor pemula.