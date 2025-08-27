Bisnis Indonesia Premium
Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula

Bisnis Indonesia berkolaborasi dengan IDX menghadirkan program Premium Market Talks, Goes to IDX dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan
Arief Hermawan Prioutomo
Arief Hermawan Prioutomo - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 17:00
Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia berkolaborasi dengan IDX menghadirkan program Premium Market Talks, Goes to IDX sebagai komitmen bersama dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi investor pemula yang akan menjadi pilar ekonomi di masa depan.

Melalui kunjungan langsung ke kantor IDX, peserta yang terdiri dari pelanggan Bisnis Indonesia, komunitas, dan mahasiswa akan mendapatkan pemahaman awal tentang operasional pasar modal, berinteraksi dengan para profesional industri pasar modal, dan merasakan langsung suasana di gedung Bursa Efek Indonesia.

Adapun diskusi tersebut mengusung tema Belajar Bangun Portofolio Impian di Sekolah Pasar Modal, yang membahas berbagai investasi dan cara mengelola keuangan, khususnya bagi investor pemula.

Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana (tengah), Regional Head 3 – Market Development, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Kemas M. Rumaiyar (kanan), Direktur Bisnis, Bisnis Indonesia Group Hery Trianto (kedua kanan), General Manager Konten Gajah Kusumo (kedua kiri), dan Manajer Konten Oktaviano Donald Baptista berbincang saat acara Premium Market Talks, Goes to IDX, di BEI, Jakarta, Rabu (27/8/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menyampaikan paparan saat acara Premium Market Talks, Goes to IDX, di BEI, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Regional Head 3 – Market Development, PT Bursa Efek Indonesia Kemas M. Rumaiyar menyampaikan paparan saat acara Premium Market Talks, Goes to IDX, di BEI, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Direktur Bisnis, Bisnis Indonesia Group Hery Trianto (depan ketiga kanan), Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana (depan ketiga kiri), Head of Digital Business Wahyudi (depan kiri), Regional Head 3 – Market Development, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Kemas M. Rumaiyar (depan kedua kiri), General Manager Konten Bisnis Indonesia Gajah Kusumo (depan kedua kanan), dan Manajer Konten Oktaviano Donald Baptista (depan kanan) melakukan swafoto bersama peserta saat acara Premium Market Talks, Goes to IDX, di BEI, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Penulis : Arief Hermawan Prioutomo
Editor : Nurul Hidayat

Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula
Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula

