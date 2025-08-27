Strategi Baru Dorong Transformasi Layanan Pembayaran Digital

Bisnis.com, JAKARTA — PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk resmi mengumumkan perubahan branding dari “Cashlez” menjadi “cashUP”, Selasa (26/8/2025). Rebranding ini menjadi langkah strategis perseroan untuk memperkuat fokus bisnis sekaligus mendorong inovasi berkelanjutan di tengah pertumbuhan pesat industri pembayaran digital di Indonesia.

Meski mengusung identitas baru, nama badan hukum perseroan tetap menggunakan PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk. Manajemen menegaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar pergantian nama, tetapi juga komitmen untuk menghadirkan layanan pembayaran yang lebih modern, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pasar.

Sebagai bagian dari strategi transformasi ini, cashUP juga meluncurkan perangkat EDC terbaru dengan teknologi dual-screen. Inovasi tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan proses transaksi. Merchant dapat mengelola pembayaran dengan lebih cepat dan akurat, sementara pelanggan dapat memantau detail transaksi secara langsung