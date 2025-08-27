Bisnis Indonesia Premium
Strategi Baru Dorong Transformasi Layanan Pembayaran Digital

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk resmi mengumumkan perubahan branding dari “Cashlez” menjadi “cashUP”
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 14:00
Bisnis.com, JAKARTA — PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk resmi mengumumkan perubahan branding dari “Cashlez” menjadi “cashUP”, Selasa (26/8/2025). Rebranding ini menjadi langkah strategis perseroan untuk memperkuat fokus bisnis sekaligus mendorong inovasi berkelanjutan di tengah pertumbuhan pesat industri pembayaran digital di Indonesia.

Meski mengusung identitas baru, nama badan hukum perseroan tetap menggunakan PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk. Manajemen menegaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar pergantian nama, tetapi juga komitmen untuk menghadirkan layanan pembayaran yang lebih modern, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pasar.

Sebagai bagian dari strategi transformasi ini, cashUP juga meluncurkan perangkat EDC terbaru dengan teknologi dual-screen. Inovasi tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan proses transaksi. Merchant dapat mengelola pembayaran dengan lebih cepat dan akurat, sementara pelanggan dapat memantau detail transaksi secara langsung

Komisaris Utama PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk. Surya Aseanto Putra (dari kiri), Direktur Oktavianus, Direktur Utama Willy Chandry, dan Komisaris Independen Niniek Rahardja berbincang pada acara peluncuran branding terbaru cashUP di Jakarta, Rabu (27/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Penulis : Nurul Hidayat
Editor : Nurul Hidayat

