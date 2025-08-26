Bisnis Indonesia Premium
Layanan Fiber XL Satu Capai 6 Juta Rumah, XLSMART Kantongi 1 Juta Pelanggan

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk mencatatkan koneksi fiber perusahaan melalui layanan XL Satu telah menjangkau 6 juta rumah di 12 kota hingga saat ini
Eusebio Chrysnamurti
Eusebio Chrysnamurti - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 12:00
Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk mencatatkan koneksi fiber perusahaan melalui layanan XL Satu telah menjangkau 6 juta rumah di 12 kota hingga saat ini. Sementara itu, jumlah pelanggan mencapai lebih dari 1 juta per kuartal I/2025.

Group Head Home Business Management XLSMART, Julius Goeinawan mengklaim perusahaan telah menjadi pemain fixed broadband (FBB) terbesar kedua di Indonesia.

Perusahaan secara bertahap memperluas jangkauan layanan dalam beberapa tahun ke depan, sekaligus memastikan kualitas jaringan yang lebih stabil baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Layanan Fiber XL Satu Capai 6 Juta Rumah, XLSMART Kantongi 1 Juta Pelanggan
Karyawan beraktivitas di kantor PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), Jakarta, Selasa (26/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
1 / 2
Layanan Fiber XL Satu Capai 6 Juta Rumah, XLSMART Kantongi 1 Juta Pelanggan
Karyawan beraktivitas di kantor PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), Jakarta, Selasa (26/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
2 / 2
Layanan Fiber XL Satu Capai 6 Juta Rumah, XLSMART Kantongi 1 Juta Pelanggan
Layanan Fiber XL Satu Capai 6 Juta Rumah, XLSMART Kantongi 1 Juta Pelanggan

Layanan Fiber XL Satu Capai 6 Juta Rumah, XLSMART Kantongi 1 Juta Pelanggan
