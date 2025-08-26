Indonesia Economic Summit 2026 Siap Digelar

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Business Council (IBC) siap menyelenggarakan Indonesia Economic Summit (IES) 2026, forum ekonomi tahunan yang mempertemukan pemerintah, pembuat kebijakan, pemikir global, pelaku bisnis dan industri untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai tren, tantangan, dan pengaruh ekosistem perekonomian Indonesia, hingga memperkuat posisi negara di kancah global.

IES 2026 yang mengusung tema Coming Together to Boost Resilient Growth and Shared Prosperity akan dilaksanakan pada 3-4 Februari 2026.

Forum ini nantinya akan berisi ruang-ruang diskusi untuk membahas tantangan dan peluang investasi di bidang manufaktur, energi berkelanjutan, talenta, inovasi, hingga keuangan.