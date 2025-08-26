Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai wujud komitmen terhadap pengembangan ekonomi lokal untuk mendorong kemandirian berkelanjutan, PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi UMKM dan Desa Bakti BCA yang akan diikuti oleh pengurus UMKM dan Desa Bakti BCA.

Mengusung tema “RIDING THE WAVE: Memaksimalkan Potensi Organisasi dalam Menghadapi Tantangan Dunia Usaha”, BCA berupaya mengoptimalkan potensi desa wisata, UMKM, dan komunitas masyarakat dalam menghadapi dunia usaha yang dinamis.

Di samping mengikuti rapat koordinasi, peserta juga akan berpartisipasi dalam rangkaian diskusi panel dan knowledge sharing seputar tantangan dan peluang dunia usaha, penguatan branding, dan inovasi yang menunjang pertumbuhan usaha.