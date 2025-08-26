Bisnis.com, JAKARTA - Asap vulkanik dari kawah Gunung Semeru terlihat jelas mengepul dari Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Selasa (26/8/2025). Fenomena ini menjadi perhatian warga dan wisatawan yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih menunjukkan peningkatan. Pada periode pengamatan Senin (25/8) pukul 00.00 hingga 24.00 WIB, tercatat sebanyak 41 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo antara 10 hingga 22 mm dan durasi 51 hingga 178 detik.

Selain itu, PVMBG juga mencatat 12 kali gempa hembusan dengan amplitudo 2-8 mm selama 50-81 detik, serta lima kali gempa guguran dengan amplitudo yang sama. Aktivitas ini menunjukkan bahwa kondisi Gunung Semeru masih cukup aktif dan berpotensi menimbulkan ancaman jika intensitasnya meningkat