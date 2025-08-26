Kemenkeu Jabar Gelar Lelang 123 Aset Sitaan Senilai Rp35,69 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Kemenkeu Provinsi Jawa Barat menggelar Pekan Lelang Serentak yang dilaksanakan di Gedung Keuangan Negara Bandung pada Selasa (26/8). Dalam kegiatan ini, sebanyak 123 aset negara dilelang kepada publik, dengan total nilai limit aset mencapai Rp35,69 miliar.

Pekan Lelang Serentak ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan aset negara secara akuntabel serta memberi peluang kepada publik untuk mendapatkan barang-barang berkualitas dengan harga bersaing.