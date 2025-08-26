Balap Perahu Layar Tradisional Kembali Meriahkan Pantai Manakarra

Bisnis.com, JAKARTA - Lomba balap perahu layar tradisional Sandeq Silumba 2025 kembali digelar meriah di Pantai Anjungan Manakarra, Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (26/8). Sebanyak 55 perahu sandeq beradu kecepatan dalam ajang yang menjadi agenda tahunan sekaligus rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-21 Provinsi Sulawesi Barat.

Perlombaan ini dimulai sejak Kamis (21/8) dari garis start di Pantai Bahari, Kabupaten Polewali Mandar, dan menempuh rute laut sepanjang pesisir barat Sulawesi hingga garis finis di Mamuju. Ribuan warga tumpah ruah menyambut kedatangan para pelayar tradisional di Pantai Anjungan Manakarra.

Dari udara, panorama spektakuler terlihat saat puluhan perahu sandeq dengan layar putih membelah ombak secara bersamaan, menyuguhkan atraksi budaya maritim yang memukau. Keindahan ini tak hanya menarik perhatian warga lokal, tetapi juga wisatawan domestik dan mancanegara yang hadir menyaksikan langsung kemeriahan tradisi bahari Mandar.

Sandeq merupakan perahu layar tradisional khas Mandar yang dikenal sebagai salah satu perahu tercepat tanpa mesin di dunia. Ajang Sandeq Silumba tidak hanya menjadi perlombaan adu cepat, tetapi juga simbol ketangguhan pelaut Mandar yang telah diwariskan secara turun-temurun.



Dengan semangat pelestarian budaya dan promosi potensi daerah, Sandeq Silumba 2025 menjadi penegasan bahwa laut adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan budaya masyarakat Sulawesi Barat.