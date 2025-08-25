Penyerahan Kunci Hunian Rusunawa PIK Pulogadung

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno serta Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sri Haryati menyerahkan kunci hunian Rusunawa PIK Pulogadung, Jakarta Timur.

Pembangunan rumah susun moderen dan terintegrasi, seperti Rusunawa PIK Pulogadung menjadi langkah strategis untuk menjadikan Jakarta sebagai kota maju, berkeadilan dan berkarakter.

Harapannya jumlah ini dapat memberi dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta yang membutuhkan hunian rusun.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus meningkatkan kualitas dan ketersediaan hunian layak sesuai kebutuhan masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan rumah susun (rusun) menjadi pilihan realistis mengingat terbatasnya lahan untuk rumah tapak di ibu kota. Jakarta adalah salah satu daerah yang menggunakan sistem hunian vertikal dan ini akan terus dikembangkan.