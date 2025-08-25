Kirab Budaya Kereta Kuda HUT Kabupaten Pekalongan

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT ke-403 Kabupaten Pekalongan sekaligus memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah setempat menggelar Kirab Budaya Kereta Kuda yang diikuti sebanyak 39 kereta kuda yang dinaiki oleh Bupati Pekalongan dan wakil beserta pejabat daerah dengan berkeliling di sejumlah jalan utama Kabupaten Pekalongan.