Menuju Transportasi Ramah Lingkungan, Bali Uji Coba Bus Listrik

Pemerintah Provinsi Bali mulai melakukan program uji coba bus listrik Trans Metro Dewata yang dibuka untuk umum secara gratis selama sebulan
Nurul Hidayat
Nurul Hidayat
Senin, 25 Agustus 2025 | 23:55
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Bali mulai melakukan program uji coba bus listrik Trans Metro Dewata yang dibuka untuk umum secara gratis selama sebulan dengan rute Sentral Parkir Kuta, Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan kawasan Nusa Dua. 

Langkah ini menjadi langkah awal dari Pemerintah Provinsi Bali yang berniat mengoperasikan 100 persen bus listrik pada tahun 2028 mendatang.

Bus listrik berkapasitas 25-30 penumpang itu nantinya akan diuji coba melalui koridor 6B Bus TMD, yakni rute dari Sentral Parkir Kuta menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Nusa Dua. Rute itu dipilih karena fasilitas pengisian daya yang sudah mendukung untuk rute tersebut.

Pengunjung menaiki bus listrik Trans Metro Dewata dalam program uji coba di Sanur, Denpasar, Bali, Senin (25/8/2025). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
