Penjualan Iphone Tembus 3 Miliar Unit

Bisnis.com, JAKARTA - Apple Inc. melalui laporan kinerja kuartal ketiga tahun fiskal 2025 mengumumkan telah menjual sebanyak tiga miliar unit iPhone sejak produk tersebut pertama kali diluncurkan pada 2007.

Apple membutuhkan waktu sembilan tahun untuk mencapai penjualan satu miliar unit pertama, yang tercapai pada 2016. Artinya, 2 miliar unit lainnya terjual hanya dalam sembilan tahun terakhir, yang menandai terus meningkatnya popularitas iPhone di seluruh dunia.

Laporan yang sama menyebutkan bahwa iPhone sebagai produk andalan Apple mampu menghasilkan pendapatan sebesar 44,6 miliar dolar AS selama periode tersebut, meningkat 13% secara tahunan (year-over-year). Angka tersebut mencakup hampir setengah dari total pendapatan Apple pada periode yang sama, yaitu 94 miliar dolar AS.