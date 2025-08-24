Semarak HUT RI ke-80, Bendera Merah Putih 17x8 Meter Dibentangkan di Banjir Kanal Barat

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80, Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Pelaku usaha, Potensi SAR, Organisasi masyarakat dan Akademisi melakukan Kolaborasi Pentahelix menggelar pembentangan bendera merah putih dengan ukuran 17 x 8 meter di aliran sungai banjir kanal barat saat berlangsungnya Car Free Day (CFD) di Jakarta.

Dengan semangat kemerdekaan, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, cinta tanah air serta peduli lingkungan terutama menjaga kebersihan sungai dari sampah.