Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada 2026 dengan target pertumbuhan ekonomi berada di level 5,4%.

Dengan proyeksi itu, emiten barang konsumen pun berpotensi mendapat cuan apabila hal itu diiringi oleh penguatan daya beli.

Senior Market Chartist Nafan Aji Gusta menilai kinerja emiten konsumer bisa terdongkrak oleh target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 tersebut. Namun, sejumlah catatan penting disampaikan oleh analis dalam merealisasikan sentimen tersebut terhadap emiten konsumer.