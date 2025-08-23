Bisnis Indonesia Premium
Gebyar Hadiah BCA 2025

Gebyar Hadiah BCA 2025 menghadirkan beragam hadiah utama berupa 1 unit Mercedes-Benz GLS 450, 12 unit Toyota Innova Zenix, dan 120 logam mulia 10 gram.
Yayus Yuswoprihanto
Yayus Yuswoprihanto - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 06:30
Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengumumkan daftar nasabah individupenerima hadiah utama program Gebyar Hadiah BCA 2025 periode 15 April – 31 Juli pada ajang BCA Expo 2025, sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah pemilik Tahapan BCA, Tahapan Gold BCA, dan/atau Tahapan Xpresi BCA.

Hadiah-hadiah ini dapat diperoleh melalui mekanisme pengumpulan poin berdasarkan jumlah saldo dan aktivitas perbankan nasabah.

Dalam program ini, nasabah dapat mengumpulkan poin melalui peningkatan saldo tabungan dan transaksi perbankan. Setiap transaksi pembayaran dengan QRIS di myBCA atau BCA mobile, debit BCA, pembayaran tagihan, pembelian vocer isi ulang, serta transfer virtual account BCA yang dilakukan nasabah akan mendapatkan tambahan poin yang dapat memperbesar peluang nasabah mendapatkan hadiah.

Direktur BCA Santoso (tengah) melakukan pengundian program Gebyar Hadiah BCA 2025 pada ajang BCA Expo 2025 di Tangerang, Banten, Sabtu (23/8/2025). Bisnis/Yayus Yuswoprihanto
Direktur BCA Santoso (dari kiri), Penyanyi Lyondra, Direktur BCA Finance selaku Wakil Ketua BCA Expo 2025 Petrus Karim, EVP Transaction Banking Product Development BCA Jan Hendra, EVP Transaction Banking Business Development BCA Norisa Saifuddin berfoto di sela-sela penarikan hadiah program Gebyar Hadiah BCA 2025 pada ajang BCA Expo 2025 di Tangerang, Banten, Sabtu (23/8/2025). Bisnis/Yayus Yuswoprihanto
Penulis : Yayus Yuswoprihanto
Editor : Nurul Hidayat

Topik

