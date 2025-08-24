Madu Lebah Liar Seulawah Aceh Laris di Pasar Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA - Warga di kawasan hutan Gunung Seulawah, Kabupaten Aceh Besar memanen madu lebah liar (Apis dorsata). Madu diperoleh dengan cara memeras kantung madu lebah yang bersarang di pepohonan hutan lebat.

Hasil panen madu hutan tersebut kemudian dipasarkan ke berbagai daerah di Pulau Sumatera. Harga jual madu lebah liar asal Seulawah berkisar antara Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per kilogram, tergantung kualitas dan permintaan pasar.

Masyarakat setempat menilai madu lebah liar tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjadi sumber penghidupan sekaligus warisan kearifan lokal dalam memanfaatkan hasil hutan secara alami.