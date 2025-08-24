Bisnis Indonesia Premium
Warga Desa Sombu Gelar Hekente, Tradisi Menombak Ikan di Laut Dangkal

Dalam atraksi budaya itu, kaum perempuan terlihat menombak ikan di perairan dangkal saat air laut surut dengan menggunakan alat tangkap tradisional.
Minggu, 24 Agustus 2025 | 07:26
Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah warga Desa Sombu, Kabupaten Wakatobi, menggelar tradisi Hekente. Dalam atraksi budaya itu, kaum perempuan terlihat menombak ikan di perairan dangkal saat air laut surut dengan menggunakan alat tangkap tradisional.

Hekente merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Wakatobi yang melambangkan kemandirian perempuan sekaligus menjadi sarana membantu ekonomi keluarga. Selain sebagai kegiatan menangkap ikan secara sederhana, tradisi ini juga menjadi bentuk pelestarian budaya bahari yang masih dijaga hingga kini.

Kegiatan Hekente kerap menarik perhatian wisatawan maupun masyarakat setempat karena memperlihatkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya laut secara tradisional tanpa merusak ekosistem.

Warga menombak ikan saat atraksi Hekente di Desa Sombu, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Sabtu (23/8/2025). ANTARA FOTO/Andry Denisah
Warga menombak ikan saat atraksi Hekente di Desa Sombu, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Sabtu (23/8/2025). ANTARA FOTO/Andry Denisah
Warga menombak ikan saat atraksi Hekente di Desa Sombu, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Sabtu (23/8/2025). ANTARA FOTO/Andry Denisah
