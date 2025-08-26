BNI Raih Dua Penghargaan OJK pada Hari Indonesia Menabung 2025

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) meraih dua penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kontribusi dalam literasi dan inklusi keuangan. Penghargaan tersebut adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan Pembentukan Program OJK Peduli (Penggerak Duta Literasi) Termasif serta Mitra Kerja Sama Satuan Pendidikan Berbasis Agama Implementasi KEJAR Terbaik.

Keduanya diberikan dalam rangkaian kegiatan Hari Indonesia Menabung dan Puncak Bulan Literasi Keuangan 2025 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (22/8/2025).

OJK menekankan bahwa literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman konsep dasar keuangan, tetapi juga keberanian masyarakat dalam mengambil keputusan finansial yang tepat.

Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendukung agenda pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.