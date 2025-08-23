Bisnis Indonesia Premium
Ribuan Pelari Meriahkan Bali Fun Run by Indomobil

Acara lari diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, komunitas olahraga, hingga pecinta lingkungan.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 06:35
Bisnis.com, JAKARTA - Bali Fun Run by Indomobil dengan tema Sustain the Planet digelar di Lapangan Renon, Denpasar, Bali.

Acara lari santai sejauh 5 km ini diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, komunitas olahraga, hingga pecinta lingkungan.

Usai acara fun run, rangkaian kegiatan berlanjut dengan pembukaan pameran kendaraan listrik yang menghadirkan mobil listrik premium MAXUS MIFA 7 dan MIFA 9. Dalam sambutannya, Yudhy Tan, Chief Operating Officer PT Indomobil Energi Baru, menyampaikan, “Bali adalah pasar yang sangat penting bagi MAXUS. Selain sebagai destinasi wisata kelas dunia, Bali juga menjadi pionir dalam mendorong transportasi rendah emisi. Kehadiran MAXUS MIFA 7 dan MIFA 9 bukan hanya menawarkan kenyamanan dan kemewahan, tetapi juga solusi nyata untuk mendukung operasional pemerintah daerah dan industri pariwisata yang berkelanjutan.

Ribuan Pelari Meriahkan Bali Fun Run by Indomobil
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra (ketiga kiri) didampingi COO Maxus Indonesia Yudhy Tan (kedua kiri) dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta (kiri) melepas ribuan peseta lomba lari Bali Fun Run by Indomobil dengan tema Sustain the Planet di Lapangan Renon, Denpasar, Bali, Jumat (22/8/2025). Bisnis
Ribuan Pelari Meriahkan Bali Fun Run by Indomobil
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan COO Maxus Indonesia Yudhy Tan saat acara lomba lari Bali Fun Run by Indomobil dengan tema Sustain the Planet di Lapangan Renon, Denpasar, Bali, Jumat (22/8/2025). Bisnis
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

