Ribuan Pelari Meriahkan Bali Fun Run by Indomobil

Bisnis.com, JAKARTA - Bali Fun Run by Indomobil dengan tema Sustain the Planet digelar di Lapangan Renon, Denpasar, Bali.

Acara lari santai sejauh 5 km ini diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, komunitas olahraga, hingga pecinta lingkungan.

Usai acara fun run, rangkaian kegiatan berlanjut dengan pembukaan pameran kendaraan listrik yang menghadirkan mobil listrik premium MAXUS MIFA 7 dan MIFA 9. Dalam sambutannya, Yudhy Tan, Chief Operating Officer PT Indomobil Energi Baru, menyampaikan, “Bali adalah pasar yang sangat penting bagi MAXUS. Selain sebagai destinasi wisata kelas dunia, Bali juga menjadi pionir dalam mendorong transportasi rendah emisi. Kehadiran MAXUS MIFA 7 dan MIFA 9 bukan hanya menawarkan kenyamanan dan kemewahan, tetapi juga solusi nyata untuk mendukung operasional pemerintah daerah dan industri pariwisata yang berkelanjutan.