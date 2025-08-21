Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) Bukukan Pendapatan Senilai Rp6,10 Triliun pada Semester I/2025

Siloam membukukan pendapatan stabil pada Semester I/2025, dengan eksekusi disiplin dan optimalisasi jaringan yang mampu mengimbangi pelemahan musiman.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 06:30
Share

Bisnis.com, JAKARTA - PT Siloam International Hospitals Tbk ("Siloam"), jaringan rumah sakit swasta terkemuka di Indonesia, mengumumkan hasil keuangan dan operasional untuk semester pertama tahun 2025.

Siloam membukukan pendapatan stabil pada Semester I/2025, dengan eksekusi disiplin dan optimalisasi jaringan yang mampu mengimbangi pelemahan musiman akibat liburan sekolah serta tidak adanya pola penyakit musiman. Intensitas pendapatan terus meningkat, dengan ARPOB naik 8% dan ARPD naik 3% YoY.

Terlepas dari fluktuasi jangka pendek, Perseroan tetap fokus pada transformasi Next Gen Siloam (NGS), menyelaraskan rumah sakit dalam jaringannya untuk meningkatkan margin keseluruhan. Melanjutkan kemajuan ini, Siloam siap meluncurkan inisiatif rebranding guna memperkuat posisi dan diferensiasi di pasar.

Siloam mencatat 151.849 rawat inap (-7,7% YoY) dan 480.067 hari rawat inap (-6,9% YoY), dengan kunjungan rawat jalan stabil di atas 2,08 juta. Pertumbuhan moderat secara kuartalan pada rawat inap dan hari rawat inap mengindikasikan tanda-tanda pemulihan, sementara jumlah tempat tidur operasional tetap 4.246 dengan tingkat okupansi 62,5%.

Siloam terus menjalankan strategi lima tahun Next Gen Siloam, dengan pendekatan spesifik sesuai jaringan rumah sakit. Rumah sakit Premium mendorong peningkatan kompleksitas klinis dan optimasi case mix, sementara jaringan Value Seeker dan Community Generalist berfokus pada efisiensi.

Sebagai bagian dari investasi berkelanjutan pada teknologi medis canggih, Siloam memperkenalkan bedah robotik Da Vinci Xi di Siloam Kebon Jeruk, dengan 11 prosedur berhasil dilakukan hingga Juni 2025, melampaui target awal delapan prosedur, dengan 73% kasus ditanggung oleh korporasi dan asuransi. Melanjutkan pencapaian ini, Siloam meluncurkan program proctorship dan menyelenggarakan Digestive Summit ke-2, menghadirkan pakar internasional dan menampilkan kemajuan terbaru dalam endoskopi minimal invasif dan bedah robotik. Salah satu sorotan acara ini adalah prosedur bedah robotik hepatopankreatobilier yang kompleks, prosedur digestif pertama dengan Da Vinci Xi, ditayangkan langsung selama summit sehingga ratusan tenaga medis dari berbagai institusi di Indonesia dapat menyaksikannya secara real time.

Siloam akan melanjutkan momentum ini dengan pembukaan New Gubeng di Surabaya, yang rencananya akan soft launch pada September dan grand launch pada Oktober 2025. Rumah sakit ini memiliki ukuran dua kali lipat dari bangunan sebelumnya, didukung oleh 200 dokter spesialis dan teknologi mutakhir, serta memperkuat layanan kesehatan lanjutan bagi masyarakat Jawa Timur, termasuk Robotic Knee Surgery yang telah sukses diperkenalkan pada pertengahan Agustus 2025.

Presiden Direktur Siloam, Bapak David Utama, menyampaikan: “Meskipun kinerja semester pertama dipengaruhi oleh faktor musiman dan manajemen risiko yang hati-hati, kami yakin kinerja akan kembali normal pada semester kedua, didukung disiplin biaya, eksekusi yang kuat atas transformasi NGS, serta peningkatan kualitas layanan. Dengan semakin kuatnya inisiatif strategis ini, Siloam berada pada posisi yang tepat untuk menghadirkan pengalaman dan layanan pasien yang lebih baik, sekaligus mendorong pertumbuhan melalui ekspansi organik maupun peluang M&A strategis."

PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) Bukukan Pendapatan Senilai Rp6,10 Triliun pada Semester I/2025
Siloam membukukan pendapatan stabil pada Semester I/2025, dengan eksekusi disiplin dan optimalisasi jaringan yang mampu mengimbangi pelemahan musiman akibat liburan sekolah serta tidak adanya pola penyakit musiman. Intensitas pendapatan terus meningkat, dengan ARPOB naik 8% dan ARPD naik 3% YoY.
1 / 2
PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) Bukukan Pendapatan Senilai Rp6,10 Triliun pada Semester I/2025
Terlepas dari fluktuasi jangka pendek, Perseroan tetap fokus pada transformasi Next Gen Siloam (NGS), menyelaraskan rumah sakit dalam jaringannya untuk meningkatkan margin keseluruhan. Melanjutkan kemajuan ini, Siloam siap meluncurkan inisiatif rebranding guna memperkuat posisi dan diferensiasi di pasar.
2 / 2
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Pemprov DKI Jakarta Lantik 2.703 PPPK
2+

Pemprov DKI Jakarta Lantik 2.703 PPPK

1 jam yang lalu

Kerajinan Kulit Ular Tembus Pasar Ekspor
2+

Kerajinan Kulit Ular Tembus Pasar Ekspor

2 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Forum Bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi
7+

Bisnis Indonesia Forum Bertema Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi

2 jam yang lalu

KPK Sita Kendaraan Wamen Immanuel Ebenezer
3+

KPK Sita Kendaraan Wamen Immanuel Ebenezer

3 jam yang lalu

Raker Komisi IV Dengan Menteri Pertanian
2+

Raker Komisi IV Dengan Menteri Pertanian

4 jam yang lalu

Penyelamatan Penyu Sisik Yang Terancam Punah
2+

Penyelamatan Penyu Sisik Yang Terancam Punah

5 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie
Premium
37 menit yang lalu

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie

Jejak Paulus Tannos di Red Notice dan Daftar WNI yang Jadi Buronan Interpol
Premium
1 jam yang lalu

Jejak Paulus Tannos di Red Notice dan Daftar WNI yang Jadi Buronan Interpol

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie
Emiten
37 menit yang lalu

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie

Sayap Pesawat Boeing 737 Milik Maskapai Delta Patah Saat Hendak Mendarat
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Sayap Pesawat Boeing 737 Milik Maskapai Delta Patah Saat Hendak Mendarat

SR023 Ditawarkan Besok, Intip Riwayat Kupon Sukuk Ritel yang Selalu Lebih Tinggi dari Suku Bunga BI
Investasi
1 jam yang lalu

SR023 Ditawarkan Besok, Intip Riwayat Kupon Sukuk Ritel yang Selalu Lebih Tinggi dari Suku Bunga BI

Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok Disebut Sebagai Kemunduran
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok Disebut Sebagai Kemunduran

Pacu Ekspansi BSD City Lewat Obligasi, Intip Struktur Utang BSDE
Korporasi
1 jam yang lalu

Pacu Ekspansi BSD City Lewat Obligasi, Intip Struktur Utang BSDE

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pemprov DKI Jakarta Lantik 2.703 PPPK
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

3

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

4

Harga Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus Melejit Nyaris Tembus Rp2 Juta per Gram

5

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo