Aletra Serahkan Unit Perdana L8 EV

Bisnis.com, JAKARTA - PT Aletra Mobil Nusantara resmi menyerahkan unit perdana Aletra L8 EV hasil perakitan lokal kepada pengusaha Jusuf Hamka.

Penyerahan ini menandai dimulainya distribusi L8 EV kepada konsumen di seluruh Indonesia.

Sebagai pendukung awal, Jusuf Hamka sebelumnya memesan 150 unit untuk kendaraan operasional, mencerminkan kepercayaan terhadap kualitas dan visi Aletra dalam menghadirkan kendaraan listrik multifungsi.

Aletra L8 EV merupakan MPV listrik berkapasitas delapan penumpang dengan kabin terluas di kelasnya, mampu menempuh jarak hingga 540 km sekali isi daya berkat baterai 64,74 kWh. Mobil ini dilengkapi panoramic roof, kamera 360 derajat, active comfort suspension, serta tersedia dalam warna Silk White, Titanium Grey, dan Onyx Black.

Melalui distribusi perdana ini, Aletra optimis memperkuat posisinya di segmen kendaraan listrik keluarga sekaligus mendorong pengembangan industri EV berkelanjutan di Indonesia.