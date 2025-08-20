Agen Asuransi BRI Life Raih Prestasi Penghargaan Nasional

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life kembali membuktikan kiprahnya sebagai perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia. Pada ajang bergengsi Top Agent Awards (TAA) ke-38 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) yang berlangsung di Yogyakarta pada 13–15 Agustus 2025, agen-agen terbaik BRI Life berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi.

Dengan mengusung tema “Swara Adhikarya Negeri”, TAA-AAJI 2025 menjadi momentum penting bagi industri asuransi jiwa dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pemasar sekaligus wadah inspirasi, edukasi, dan kolaborasi.

Direktur Utama BRI Life, Aris Hartanto, turut hadir mendampingi para agen dalam acara tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan refleksi dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam menyiapkan tenaga pemasar yang tangguh dan inspiratif.

“Agen adalah ujung tombak kami. Mereka bukan hanya menjual produk, tetapi juga memberikan rasa aman dan masa depan yang lebih pasti bagi setiap nasabah. Karena itu, BRI Life terus menghadirkan dukungan berupa pelatihan, platform digital, hingga sistem perekrutan yang modern” ujar Aris.

“Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas konsistensi dan komitmen BRI Life dalam memperkuat strategi distribusi layanan serta produk asuransi. Pencapaian ini sekaligus menjadi validasi atas kepercayaan dan apresiasi yang diberikan oleh industri melalui ajang Top Agent Awards AAJI 2025”, imbuhnya.