Indosat Hadirkan Solusi Berbasis AI Untuk Lindungi Pengguna Dari Spam dan Scam

Bisnis.com, JAKARTA - Indosat melalui brand Tri menghadirkan solusi berbasis kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) yang dirancang khusus untuk melindungi pengguna dari serangan spam dan scam.

Inovasi ini didukung oleh teknologi AIvolusi 5G – teknologi yang menggabungkan kecanggihan AI dengan kekuatan jaringan 5G milik Indosat – sebagai langkah nyata dalam mewujudkan visi menjadi AI-TechCo terdepan di Indonesia.

Fitur Tri AI: Anti Spam/Scam menjadi garda terdepan perlindungan digital, dengan teknologi yang bisa mendeteksi dan memberikan peringatan dalam kategori warna berbeda.