Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

HM Sampoerna Gelar Pesta Rakyat Untuk Indonesia 2025

Pesta Rakyat Untuk Indonesia 2025 bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan yang mempertemukan pelaku usaha, komunitas, serta masyarakat.
Yayus Yuswoprihanto
Yayus Yuswoprihanto - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 14:08
Share

Bisnis.com, JAKARTA - PT HM Sampoerna Tbk. menggelar Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Smesco Indonesia, Jakarta. Festival tahunan ini ditujukan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan UMKM, sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara pelaku usaha, komunitas, serta masyarakat.

Acara ini diisi dengan diskusi inspiratif bersama para pakar, lokakarya interaktif, serta pameran produk unggulan UMKM dari berbagai daerah. Selain itu dilakukan  penandatanganan nota kesepahaman strategis antara Sampoerna Retail Community (SRC) dengan sejumlah BUMN, termasuk Perum Bulog, BRI, PT Pos Indonesia, Pertamina Retail, dan Telkomsel, guna memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan.

Pesta Rakyat 2025 dihadiri lebih dari 1.000 peserta, mulai dari pengusaha UMKM, mahasiswa, hingga komunitas masyarakat. Melalui kegiatan ini, Sampoerna berharap dapat mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing bagi seluruh lapisan masyarakat.

HM Sampoerna Gelar Pesta Rakyat Untuk Indonesia 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan), Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman (kiri), Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk. Ivan Cahyadi (kedua kanan), dan Direktur Elvira Lianita meresmikan Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Jakarta, Jumat (22/8/2025). Bisnis/Abdurachman
1 / 3
HM Sampoerna Gelar Pesta Rakyat Untuk Indonesia 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan pada Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Jakarta, Jumat (22/8/2025). Bisnis/Abdurachman
2 / 3
HM Sampoerna Gelar Pesta Rakyat Untuk Indonesia 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani meninjau produk bulog di gerai Sampoerna Retail Community (SRC) seusai meresmikan Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Jakarta, Jumat (22/8/2025). Bisnis/Abdurachman
3 / 3
Penulis : Yayus Yuswoprihanto
Editor : Yayus Yuswoprihanto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

HM Sampoerna Gelar Pesta Rakyat Untuk Indonesia 2025
3+

HM Sampoerna Gelar Pesta Rakyat Untuk Indonesia 2025

22 menit yang lalu

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah

14 jam yang lalu

Konferensi Internasional Angkat Isu Keberlanjutan Industri di Indonesia
2+

Konferensi Internasional Angkat Isu Keberlanjutan Industri di Indonesia

15 jam yang lalu

Atraksi Silek Tuo Nagari Sungai Batang
2+

Atraksi Silek Tuo Nagari Sungai Batang

16 jam yang lalu

Pemprov DKI Jakarta Lantik 2.703 PPPK
2+

Pemprov DKI Jakarta Lantik 2.703 PPPK

17 jam yang lalu

Kerajinan Kulit Ular Tembus Pasar Ekspor
2+

Kerajinan Kulit Ular Tembus Pasar Ekspor

18 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
2 jam yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil
Premium
5 jam yang lalu

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Memaksimalkan Profit dengan Top 5 Aplikasi Trading Terbaik
Bursa & Saham
57 menit yang lalu

Memaksimalkan Profit dengan Top 5 Aplikasi Trading Terbaik

Cuan Maksimal dari SR023 hingga Rp535,5 Juta per Tahun, Kantong Nasabah Tajir Bakal Makin Tebal
Investasi
1 menit yang lalu

Cuan Maksimal dari SR023 hingga Rp535,5 Juta per Tahun, Kantong Nasabah Tajir Bakal Makin Tebal

Komitmen Atasi Isu Iklim, KLH Serahkan Dokumen Second NDC RI pada September 2025
Iklim dan Lingkungan
1 menit yang lalu

Komitmen Atasi Isu Iklim, KLH Serahkan Dokumen Second NDC RI pada September 2025

Thaksin Shinawatra Bebas dari Tuduhan Penghinaan Kerajaan Thailand
Internasional
7 menit yang lalu

Thaksin Shinawatra Bebas dari Tuduhan Penghinaan Kerajaan Thailand

Bahlil Ungkap Banyak Tambang Ilegal Beroperasi di Kawasan Hutan
Energi & Tambang
21 menit yang lalu

Bahlil Ungkap Banyak Tambang Ilegal Beroperasi di Kawasan Hutan

Pemerintah Luncurkan Aplikasi Sapa UMKM 2 Bulan Lagi, Ini Manfaatnya
Jasa & Niaga
23 menit yang lalu

Pemerintah Luncurkan Aplikasi Sapa UMKM 2 Bulan Lagi, Ini Manfaatnya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

HM Sampoerna Gelar Pesta Rakyat Untuk Indonesia 2025
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

3

Bos BRI Soroti Prospek Ekonomi Domestik usai BI Rate Turun

4

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025