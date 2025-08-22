HM Sampoerna Gelar Pesta Rakyat Untuk Indonesia 2025

Bisnis.com, JAKARTA - PT HM Sampoerna Tbk. menggelar Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Smesco Indonesia, Jakarta. Festival tahunan ini ditujukan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan UMKM, sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara pelaku usaha, komunitas, serta masyarakat.

Acara ini diisi dengan diskusi inspiratif bersama para pakar, lokakarya interaktif, serta pameran produk unggulan UMKM dari berbagai daerah. Selain itu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman strategis antara Sampoerna Retail Community (SRC) dengan sejumlah BUMN, termasuk Perum Bulog, BRI, PT Pos Indonesia, Pertamina Retail, dan Telkomsel, guna memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan.

Pesta Rakyat 2025 dihadiri lebih dari 1.000 peserta, mulai dari pengusaha UMKM, mahasiswa, hingga komunitas masyarakat. Melalui kegiatan ini, Sampoerna berharap dapat mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing bagi seluruh lapisan masyarakat.