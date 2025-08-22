BCA Expo 2025 Apresiasi Kepada Nasabah Setia

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyelenggarakan BCA Expo 2025 sebagai bentuk apresiasi perseroan kepada seluruh nasabah untuk mempermudah mendapatkan tawaran solusi keuangan terintegrasi guna mendukung gaya hidup modern, inklusif, dan ramah lingkungan, serta langkah nyata BCA menggerakkan roda perekonomian nasional dan mendukung ekosistem bisnis berkelanjutan.

BCA Expo 2025 digelar secara offline di Hall 5-10 ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 22-24 Agustus 2025 dan online melalui laman expo.bca.co.id pada 22 Agustus-30 September.

BCA Expo 2025 turut menghadirkan produk-produk unggulan dari desa serta UMKM Binaan Bakti BCA, kain wastra warna alam, karya-karya menarik Precious One, serta pelaku usaha BCA Bangga Lokal. Sejumlah entitas anak BCA akan meramaikan BCA Expo 2025, di antaranya BCA Digital, BCA Life, BCA Sekuritas, BCA Syariah, dan BCA Insurance.